BCE, Lane: dopo riforma fiscalità in ambito Ocse servirà ragionare su qualche meccanismo europeo

(Teleborsa) - Il capo economista della Banca Centrale Europea,, ha dichiarato che "servono delle statistiche a livello europeo e, a un certo punto, dopo laconcordata in ambito Ocse dovremmo muoverci verso qualche meccanismo di allocamento delle risorse su scala europea". Durante una tavola rotonda sulle nuove sfide per l'analisi statistica organizzata a Madrid assieme a Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics, Banca dei regolamenti internazionali e Banca di Spagna, Lane ha aggiunto che "il modo spontaneo con cui questo può crescere è se abbiamo imprese di dimensioni europee. E superata una certa dimensione avere un singolo sistema di rendicontazione sulle imprese penso che possa aiutare".Ad ogni modo, secondo il capo economista della BCE passi in questa direzione non spettano a banchieri centrali o agli esperti di statistica, semmai "iniziative come quella affidata a, sul mercato unico Ue, e a, sulla competitività, sono esempi dell'unico modo per finanziare le transizioni verde e digitale: é fondamentalmente avere maggiore integrazione a livello europeo. E per farlo bisogna essere pronti a andare avanti con iniziative come queste".Quanto ai dati statistici e sullaalla BCE, Lane ha dichiarato che per quanto riguarda i dati sulle imprese e dalle imprese "dobbiamo stare attenti al fatto che questo non coincide con le strategie delle grandi, che magari non vogliono condividere molti dati". Lane ha sottolineato che uno dei dati osservati è, ad esempio, quella della nascita di nuove imprese.Più in generale "penso dobbiamo capire bene l'economia mondiale, come funzionano le. E guardando avanti – ha aggiunto – mi chiedo se sia possibile sviluppare una visione europea, che spetta ovviamente ai legislatori, su quali sia l'ordine delle nostre priorità" su queste tematiche.