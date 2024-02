L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+0,89%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

Indice tecnologico dell'Area Euro

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Seco

Digital Value

Beewize

Eems

TXT E-solutions

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 159.610,92, con una performance positiva dello 0,89%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 1.106,03, dopo aver avviato la seduta a 1.105,6.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,18%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,32% sui valori precedenti.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,63%.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 11,00%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 9,09%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,18%.