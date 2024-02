AcomeA SGR, Daniele Bivona nuovo Portfolio Manager obbligazionario

(Teleborsa) -, boutique di investimento indipendente italiana caratterizzata da un approccio value contrarian alla gestione attiva di fondi UCITS e liquid alternative, ha annunciatoper i fondi AcomeA Performance e AcomeA Breve Termine, riportando ad Alberto Foà, presidente e responsabile obbligazionario della società.Bivona, uno dei maggiori asset manager istituzionali mondiali, basato ad Amsterdam, dove è stato responsabile della gestione attiva dei fondi interni dedicati al debito emergente multi settoriale. In precedenza, ha maturato dieci anni dinella gestione di portafoglio e nel trading proprietario inconcentrandosi su strategie macro e sul debito emergente per portafogli obbligazionari e multi-asset a rendimento assoluto."Questo nuovo ingresso ha l'obiettivo di rafforzare le capabilities di AcomeA SGR in ambito obbligazionario. Bivona è un gestore esperto che vanta una comprovata storia di successo nella gestione di portafogli emergenti e macro, anche in condizioni di mercato di difficile interpretazione - dichiara Giovanni Brambilla, Responsabile Investimenti di AcomeA SGR - È un, è la dimostrazione che la nostra boutique di investimento è riconosciuta per serietà e capacità di generare ritorni interessanti".