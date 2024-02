Euro digitale, Cipollone (BCE): servono ancora 2 anni per avere prodotto disponibile

(Teleborsa) -, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha fatto sapere che lo scorso novembre l'Eurosistema delle banche centrali e la Banca Centrale Europea hanno avviato la fase di preparazione per le "potrebbero volerci ancoraper avere un prodotto disponibile". "Nel mio ruolo precedente alla Banca d'Italia ricevevo ogni anno una pila di lettere dai sindaci di piccoli comuni, che mi dicevano che i loro anziani dovevano fare magari 50 km per trovare un bancomat. L'euro digitale risolverebbe queste situazioni", ha sottolineato nel corso di un'audizione al Parlamento europeo.Sulla selezione didiper il futuro euro digitale la BCE intende assicurare che si tratti di "imprese europee possedute da cittadini europei", ha assicurato Cipollone, aggiungendo che nell'ipotesi di contenziosi la BCE è pronta a puntare i piedi su questo aspetto. "Non è un argomento semplice", ha detto in riferimento alle polemiche che negli anni scorsi avevano circondato la partecipazione di Amazon a una delle tappe della fase esplorativa sulll'euro digitale.Ora laè passata allae ha approntato uno schema di gara per selezionare operatori su: "in questa processo stiamo molto attenti e spieghiamo che solo compagnie europee, possedute da cittadini europei possono partecipare. Non si potrà ripetere il ''. Non sarà facile, lo sappiamo, e sono certo che saremo chiamati in causa su questo – ha dichiarato Cipollone – ma siamo pronti a difendere la nostra posizione".Più in generale, ha spiegato, quello della preparazione dell'euro digitale "è un processo molto complesso e molto articolato. Dobbiamo in qualche modo assicurare che i nostri provider siano i migliori possibili, ci sono molti modi con cui si può fare e uno è guardare ai '' delle imprese". Si tratta di una modalità piuttosto standard – ha proseguito – e passa dal fissare, ad esempio, criteri minimi di: "cerchiamo di fare il giusto bilanciamento". E se questo può escludere alcune PMI innovative, ha spiegato l'esponente BCE, le stesse possono rientrare in gara partecipando con aggregazioni di imprese che abbiano come capofila una azienda Ue che ha i parametri necessari.Cipollone ha sottolineato che c'è il rischio che nei negozi "la tecnologia per pagare in contanti sparisca". "Quest'anno per la prima volta il contante in circolazione calerà, di poco, nulla di allarmante, ma per la prima volta in tanti anni ilsta declinando. C'è una tendenza e da qui a 6 anni questa è la realtà che fronteggeremo. Fronteggeremo questa trasformazione sempre di più nei prossimi anni e dobbiamo essere pronti"."Se vivi in alcuni paesi Ue più piccoli, dove non hai il 'lusso' di avere alcunoper i, l'unico modo che hai per pagare senza contanti è appoggiarti a una soluzione di pagamenti non europea", tramite le reti delle. "Tra 10 anni ladi queste entità sui pagamenti per carta andrà dal 53% attuale al 69%. Questa è la realtà", ha insistito Cipollone. Alla BCE "pensiamo che dobbiamo fare qualcosa su questo e l'unico modo che c'è è consentire alla gente di pagare ovunque con qualunque canale con" tramite l'euro digitale. Poi "che la vogliano usare o no è una scelta loro. Noi abbiamo la responsabilità di essere pronti perché senno un giorno potremmo ritrovarci a sentirci dire che la gente non è più in grado di pagare con denaro pubblico e io non voglio trovarmi in questa situazione", ha concluso.