Lyft, l'EBITDA rettificato passa in positivo nel 2023 con record di utenti

Lyft

(Teleborsa) -, concorrente di Uber nel settore ride sharing, ha chiuso il 2023 conpari a 4,4 miliardi di dollari, in crescita dell'8% su base annua. Ladi 340,3 milioni di dollari si confronta con 1,6 miliardi di dollari nell'intero anno 2022 e include 497 milioni di dollari di compensi in azioni e relative spese fiscali sui salari. La perdita netta in percentuale delle prenotazioni lorde è stata al -2,5% e si confronta con -13,1%- nell'intero anno 2022. L'di 222,4 milioni di dollari si confronta con -416,5 milioni di dollari nell'intero anno 2022."Nel 2023, il team Lyft ha fissato obiettivi ambiziosi e. Abbiamo raggiunto il livello più alto di passeggeri annuali della nostra storia, consegnato oltre 700 milioni di corse e aiutato gli autisti a portare a casa oltre 8 miliardi di dollari - ha affermato il- Quest'anno abbiamo già lanciato un nuovo standard retributivo per gli autisti e ampliato Women+ Connect a oltre 240 mercati - ed è solo il 13 febbraio. Nel 2024, dimostreremo che l'ossessione per il cliente di Lyft guiderà una crescita redditizia".Lyft ha registrato 191 milioni dinel quarto trimestre, in crescita del 26% su base annua, il quarto trimestre consecutivo di crescita accelerata guidata dalla forte domanda di rideshare. Per l'intero anno 2023, le corse sono state 709 milioni, in aumento del 18% su base annua.Per il, si aspetta un EBITDA rettificato compreso tra 50 e 55 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato (calcolato come percentuale delle prenotazioni lorde) compreso tra circa l'1,4% e l'1,5%.