Rc Auto, Urso: intervenire per contrastare dinamica rialzo prezzi

(Teleborsa) -e la graduale ripresa della mobilità al termine delle restrizioni associate alla pandemia hanno comportato un preoccupante rialzo dei prezzi dell'RCA. Se da un lato è necessario intervenire ancora affinché cali la dinamica inflattiva, il Governo è al lavoro per il riordino dell'intero sistema assicurativo nazionale, al fine di garantire efficienza e sostenibilità al settore, e tutela di cittadini e imprese. L'obiettivo è che nel comparto si registrino costi pari o inferiori a quelli degli altri Paesi europei". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,alla riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi.Presenti alla riunione anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, oltre ai rappresentanti delle associazioni del comparto assicurativo. "Questa di oggi - ha aggiunto Urso -Lo scopo dell'incontro, spiega il ministero in una nota, è stato approfondire le recenti dinamiche dei costi dell'RC auto, a fronte di un aumento del prezzo medio del 7,3% in termini reali tra dicembre 2023 e lo stesso periodo nel 2022, come registrato da Ivass. L'esigenza di avviare il monitoraggio è nata a seguito delle segnalazioni pervenute agli Uffici del Garante dei prezzi, da parte di privati e di Associazioni dei consumatori,