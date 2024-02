Bank of America e Starbucks lanciano programma di premi congiunto

Bank of America

Starbucks

(Teleborsa) -hanno annunciato unache offre a milioni di titolari di carte Bank of America e membri Starbucks Rewards negli Stati Uniti la possibilità di guadagnare ancora più vantaggi collegando i conti.I titolari di carta Bank of America e i membri Starbucks Rewards possonoin aggiunta ai premi o ai vantaggi della carta che già guadagnano sugli acquisti idonei e 1 stella per 2 dollari spesi presso Starbucks quando collegano una carta di debito o credito idonea al loro Starbucks Rewards account."La collaborazione con Starbucks fa parte del nostro impegno a investire in modi significativi per ringraziare i nostri clienti per aver scelto di fare affari con noi", ha affermato, responsabile della strategia e trasformazione dei prodotti per i consumatori e le piccole imprese presso Bank of America."Questa partnership è l'ultimo esempio di come continuiamo a investire nei nostri clienti più fedeli per approfondire il coinvolgimento e la connessione offrendo vantaggi ed esperienze che non possono essere trovati da nessun'altra parte", ha affermato, vicepresidente, strategia di fidelizzazione e marketing di Starbucks