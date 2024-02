Circo Massimo, la protesta dei trattori: "Grano il nostro oro, non dobbiamo mollare"

(Teleborsa) -sono alcuni dei cartelli esposti durante il corteo dei trattori del Cra agricoltori traditi al Circo Massimo per la manifestazione indetta dal movimento.icono i manifestanti, circa 1500.ha detto il leader Danilo Calvani, dal palco allestito sul rimorchio di un trattore. "Q, ha detto Caivani."Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumano la responsabilità - dice il presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris -. Ieri c'è stato un incontroLa cosa chiara e certa è che si apre un confronto su misure urgentiIn piazza a Circo Massimo per la manifestazione degli agricoltori, presenti anchein provincia di Trapani. "ed è fondamentale avere delle risposte".