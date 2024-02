Leone Film Group, ricavi balzano a 85,5 milioni di euro nel 2023

Leone Film Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha chiuso ilconconsolidati pari a 85,5 milioni di euro, in aumento del 52% rispetto al 2022. Tale incremento è dovuto principalmente all'incremento nell'anno del fatturato delle produzioni nazionali. L'consolidato è stato pari a 69,5 milioni di euro, in aumento del 78%.L'consolidato al 31 dicembre 2023 è pari a 83,6 milioni di euro, in diminuzione di 0,8 milioni rispetto al 30 giugno 2023 (84,4 milioni) e in aumento di 3 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (80,6 milioni). Tale mantenimento del livello di indebitamento è conseguente al continuo investimento in importanti produzioni cinematografiche."Il 2023 è stato, sia per il ramo distribuzione che soprattutto per il ramo produzione - ha commentato, amministratori delegati di Leone Film Group - Per la distribuzione abbiamo assistito ad una buona ripresa degli afflussi al cinema, la LFG ha ottenuto dei risultati molto positivi, grazie alla qualità del prodotto selezionato e alle scelte commerciali del gruppo, in particolare ricordiamo l'ultimo film di Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", che ha raggiunto 10 nominations agli Oscar 2024, nonché "Ferrari", ultima fatica del regista Michael Mann".