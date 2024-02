USA, la Fed presenta gli scenari per gli stress test bancari del 2024

(Teleborsa) - Laha pubblicato oggi gli, che aiuta a garantire che le grandi banche statunitensi possano concedere prestiti a famiglie e imprese anche in una grave recessione. Inoltre, per la prima volta, la Fed ha diffuso quattro ipotetici elementi volti a sondare diversi rischi attraverso la sua "" del sistema bancario, anche se questa analisi esplorativa non influirà sui requisiti patrimoniali delle banche.Lo stress test annuale valuta la resilienza delle grandi banche- che forniscono un cuscinetto contro le perdite - in ipotetici scenari di recessione che si estendono per due anni. Quest'anno, 32 banche saranno messe alla prova contro una grave recessione globale con maggiore stress nei mercati immobiliari commerciali e residenziali, nonché nei mercati del debito corporate.Nello scenario dello stress test del 2024, ilstatunitense aumenta di quasi 6 punti percentuali e mezzo, fino a un picco del 10%. L'aumento del tasso di disoccupazione è accompagnato da una grave volatilità del mercato, da un ampliamento degli spread delle obbligazioni corporate e da un crollo dei prezzi degli asset, compreso un calo del 36% deie del 40% dei. Le grandi banche con consistenti operazioni di trading o di custodia sono inoltre tenute a incorporare una componente di scenario diper stimare e segnalare le potenziali perdite e gli effetti patrimoniali associati al default inatteso della principale controparte dell'azienda.Inoltre, ledi grandi dimensioni saranno messe alla prova rispetto a una componente di shock del mercato globale che metterà a dura prova soprattutto le loro posizioni commerciali e correlate. La componente di shock del mercato globale è un insieme di ipotetiche tensioni su un ampio insieme di fattori di rischio che riflettono le difficoltà del mercato e l'accresciuta incertezza.L'analisi esplorativa di quest'anno comprende quattro elementi ipotetici distinti che valuteranno la resilienza del sistema bancario a una gamma più ampia di rischi. Due degli elementi ipotetici includonopresso le grandi banche. Ciascun elemento ha un diverso insieme di tassi di interesse e condizioni economiche, tra cui una recessione moderata con inflazione crescente e tassi di interesse in aumento, e una grave recessione globale con inflazione elevata e persistente e tassi di interesse in aumento.Gli altri due elementi dell'analisi esplorativa comprendono due serie di shock di mercato che verranno applicati solo alle banche più grandi e complesse. Questi shock ipotizzano il, ciascuno dei quali si trova in condizioni diverse del mercato finanziario. Tali condizioni includono aspettative di ridotta attività economica globale con prospettive negative per l'inflazione a lungo termine e aspettative di gravi recessioni negli Stati Uniti e in altri paesi.