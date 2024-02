Eni, Descalzi: per Chimica sono necessarie misure radicali, possiamo creare valore

Eni

(Teleborsa) - "Siamo consapevoli della situazione della chimica e abbiamo fatto molto per cambiare, ma ora. Dobbiamo fare qualche azione più forte, perchè è un'area dove possiamo creare valore". Lo ha affermato il CEO di, nella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 , in merito alla situazione del settore chimico.Nel quarto trimestre 2023 ilha riportato unapari a 237 milioni di euro, in aumento rispetto al quarto trimestre 2022. Tale risultato riflette il calo della domanda in tutti i segmenti di business dovuto al rallentamento macroeconomico e ai maggiori costi di produzione in Europa che hanno ridotto la competitività delle produzioni di Versalis rispetto ai competitors americani ed asiatici. Nel 2023, il business ha registrato una perdita operativa adjusted pari a 614 milioni di euro (254 milioni di euro nel 2022) dovuta alle stesse condizioni di mercato avverse del trimestre.Tra gli highlight dell'anno, Eni segnala che a ottobre Versalis ha perfezionato l'acquisto del 64% della partecipazione inposseduta dall'azionista Mater-Bi, acquisendo il"Abbiamo alcune inefficienze, che sono state accentuate dalla situazione in Europea - ha detto, AD di Versalis - Quindi stiamo".