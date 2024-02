Milano positiva. Volano Unipol e UnipolSai dopo l'OPA

FTSE MIB

Unipol

UnipolSai

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unipol

STMicroelectronics

Brunello Cucinelli

Fineco

ENI

Enel

A2A

Terna

UnipolSai

Illimity Bank

D'Amico

Seco

LU-VE Group

Sanlorenzo

Saras

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, sulla scia della chiusura di ieri sui massimi della Borsa di Wall Street. Il mese scorso le vendite dei rivenditori statunitensi sono diminuite più di quanto previsto dagli economisti. Ciò ha contribuito a rafforzare le speranze di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel corso dell’anno.Occhi puntati sudopo l' OPA lanciata dalla holding per la fusione con la controllata.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,077. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.005,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 77,43 dollari per barile, in calo dello 0,77%.Sulla parità lo, che rimane a quota +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,86%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%, buona performance per, che cresce dello 0,72%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,56%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 33.970 punti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 20,33%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,97%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,91%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,48%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,22%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.del FTSE MidCap,(+11,19%),(+3,33%),(+2,96%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.