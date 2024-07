Piazza Affari apre in moderato rialzo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono un andamento positivo, a dispetto della correzione registrata da Wall Street e della performance positiva dell'Asia. Sul fronte macroeconomico, isono apparsi in chiaroscuro, mentre si guarda nel pomeriggio alla fiducia dell'Università del Michigan.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,087. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,51%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,76%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,81%.poco mosso, che mostra un +0,08%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,44%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,46%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.732 punti.In frazionale progresso il(+0,36%); sui livelli della vigilia il(-0,05%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,87%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,44%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,19%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,76%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Tra i(+12,22%),(+2,23%),(+1,33%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,36%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.