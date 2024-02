Newlat Food interrompe le negoziazioni per l'acquisizione di Princes

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha, "anche in considerazione del difficile contesto di mercato nel Regno Unito, caratterizzato da una riduzione della domanda e un forte calo dell'inflazione, che si prevede comporteranno pressioni sia sul volume delle vendite sia sulle richieste di diminuzione dei prezzi da parte dei retailer".La società guidata da Angelo Mastrolia ha quindinell'offerta. Tale ultima offerta non è stata accettata dal venditore, Mitsubishi Corporation.Newlat Food rimane disponibile a valutare nuovamente il target qualora il venditore fosse disposto a prendere in considerazione nuovamente la vendita in base all'ultima offerta presentata, si legge in una nota. La società, in ogni caso, ildi crescita per linee esterne, supportata da una crescente disponibilità di mezzi propri e dalla presenza di importanti partner finanziari che erano pronti a dare il loro pieno supporto al gruppo di fronte a questa grande opportunità e che siamo certi non mancheranno di supportarci in futuro.