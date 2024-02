UnipolSai, utile 2023 a 766 milioni. In aumento cedola e premi

UnipolSai

Unipol

(Teleborsa) -, controllata assicurativa del Gruppo, ha chiuso l'esercizio 2023 con unconsolidato in crescita a 766 milioni da 651 milioni del 2022.Laassicurativa è salita del 10,4% a 15,1 miliardi, di cui 8,7 miliardi (+4,2%) relativi ale 6,4 miliardi (+20%) alIl Combined ratio si è attestato al 98,2% e il Solvency ratio individuale al 283%.Agli azionisti, all'assemblea di marzo, verrà proposta la distribuzione di undi 0,165 euro, in crescita rispetto a 0,16 euro dell'esercizio precedente, con un dividend yield del 7%, per un ammontare complessivo di circa 467 milioni di euro.Per quanto riguarda le previsioni per l'anno in corso, la società scrive che "le informazioni al momento disponibili consentono di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024".