ENEA: il 21 febbraio evento conclusivo Progetto ES-PA, Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) - Il prossimol’organizza, presso lain Roma, l’evento conclusivo del Progetto ES-PA “”, progetto finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e coordinato e sviluppato dall'ENEA. Si tratta di un progetto di rilievo realizzato dalla Pubblica Amministrazione per dotarsi diffusamente sui territori di strumenti innovativi che permettano la sburocratizzazione e l’efficientamento delle attività a vantaggio dei cittadini e del Sistema Paese. Una dimostrazione che anche la P.A. sa innovare e far tesoro delle nuove opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici e scientifici.Sul portale dedicato leaffrontate nell’ambito del Progetto spaziano dallaalla sicurezza sismica e certificazione ambientale degli edifici pubblici, dalla smart city e illuminazione intelligente alla produzione da fonti energetiche rinnovabili, dall’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle piccole e medie imprese all’economia circolare e simbiosi industriale alle smart grid elettriche. Tutti gli output del Progetto sono elencati nelloe fruibili attraverso QRcode utilizzando i propri dispositivi personali.Per tracciare un bilancio e valutare eventuali nuove iniziative in questa direzione, il 21 febbraio p.v. dalle 10.00 presso la Camera dei deputati si terrà l’del Progetto, con l’obiettivo di sottolineare l’attualità del bagaglio di conoscenze, non solo tecniche, veicolato da ES-PA e la loro centralità rispetto al rinnovato impegno per favorire la transizione ecologica ed energetica. Gli strumenti messi a punto, attraverso ES-PA, dai ricercatori ENEA per le pubbliche amministrazioni potranno rappresentare una dotazione importante per dare risposte concrete sul territorio alle sfide crescenti su questi stessi temi, ampiamente presenti nel programma COE 21-27 e nel PNRR.