Borse europee caute, bene DiaSorin e Unipol a Milano

(Teleborsa) -, che guardano alladi ieri. Intanto, la banca centrale cinese ha tagliato il tasso di riferimento per i mutui, il Loan Prime Rate (LPR) a 5 anni, da 4,20% a 3,95%; ha lasciato invece invariato l'LPR a 1 anno a 3,45%.Sul, a dicembre 2023 la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 32 miliardi di euro, mentre nello stesso mese la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata nell'Eurozona.Qualche indicazioni arriva dalle, conche svetta sul FTSE 100 dopo la presentazione di un piano per tagliare 2 miliardi di sterline di costi e restituire agli azionisti 10 miliardi di sterline, eche si posiziona in cima al CAC 40 dopo i conti positivi per il 2023 Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.027,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,29%), che ha toccato 77,45 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +150 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,26%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 33.877 punti. Sulla parità il(-0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(-0,2%).di Milano, troviamo(+2,39%),(+2,37%),(+1,21%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.scende dell'1,56%. Calo deciso per, che segna un -1,51%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%.del FTSE MidCap,(+2,50%),(+2,11%),(+1,17%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.