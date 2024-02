Borse europee sui livelli della vigilia

S&P-500

(Teleborsa) -. La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,67%.Intanto, la banca centrale cinese ha tagliato il tasso di riferimento per i mutui, il Loan Prime Rate (LPR) a 5 anni, da 4,20% a 3,95%; ha lasciato invece invariato l'LPR a 1 anno a 3,45%. Sullo sfondo, resta grande l'attesa per la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni di Fed e BCE, rispettivamente mercoledì e giovedì.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,51%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), in calo dell'1,63%.Sulla parità lo, che rimane a quota +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,85%.resta vicino alla parità(-0,14%), piatta, che tiene la parità, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,34%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 33.823 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 20/02/2024 è stato pari a 1,84 miliardi di euro, dai 1,9 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,83 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,38%),(+2,11%),(+1,72%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,66%.Calo deciso per, che segna un -2,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Tra i(+2,05%),(+2,04%),(+1,92%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,03%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,45%.