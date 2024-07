Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,14%.Il focus degli investitori è sugli interventi al forum delle banche centrali di Sintra organizzato dalla BCE, in particolare sugli interventi dei banchieri Christine Lagarde e Jerome Powell . Il presidente dell'Eurotower ha fatto sapere che il prossimo taglio dei tassi dovrebbe essere valutato a settembre, mentre a luglio non ci sarà alcuna novità; mentre il numero uno della Fed ha confermato la linea attendista della banca centrale americana.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,074. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 83,25 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +144 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,05%.tentenna, che cede lo 0,69%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,30%. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.481 punti, con uno scarto percentuale dello 0,70%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 35.661 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo del 9,05%, rispetto ai 2,53 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,47 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,43%),(+2,33%),(+2,21%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,29%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.del FTSE MidCap,(+4,85%),(+4,29%),(+2,97%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,42%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,9%; preced. 6,8%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 11 punti).