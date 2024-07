Mercati europei positivi. A Milano bene le banche, male TIM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Dopo aver archiviato la scorsa settimana con decise flessioni,nell'ambito di ricoperture che stanno interessando soprattutto il. In una giornata priva di indicazioni macro di rilievo, il sentiment è supportato dalla rinuncia alla ricandidatura da parte del presidente Biden, che allontana la possibilità che vengano messe in atto ulteriori misure restrittive alle esportazioni di tecnologia verso la Cina. L'attenzione degli investitori è comunque rivolta alle trimestrali dei prossimi giorni, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Lieve calo dell', che scende a 2.386 dollari l'oncia. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 78,26 dollari per barile, in netto calo dello 0,48%.Lieve calo dello, che scende a +130 punti base, mentre ilsi attesta al 3,76%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,31%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,16%., ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,17%, a 34.615 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 36.865 punti. Guadagni frazionali per il(+0,43%); con analoga direzione, in denaro il(+0,99%).Ildel 22/07/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,35 miliardi di euro, con una variazione del 2,94%, rispetto ai precedenti 2,28 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,54%. In luce, con un ampio progresso del 3,38%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,03%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,90%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,72%),(+3,48%),(+3,29%) e(+2,70%).In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,67%.