Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,30%.Gli investitori guardano alle elezioni politiche del week end in Francia. Sul fronte macroeconomico, il dato chiave sull'inflazione PCAE americana, la misura preferita dalla Fed per valutare l'andamento dei prezzi, è risultato a maggio in linea con le attese: in rallentamento al 2,6% dal 2,8% di aprile.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,072. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.329,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%.Sulla parità lo, che rimane a quota +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,06%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%, poco mosso, che mostra un -0,19%, e tentenna, che cede lo 0,68%. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.154 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 35.340 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 28/06/2024 è stato pari a 2,27 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,19 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,43 miliardi di azioni, rispetto ai 0,39 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,35%),(+1,57%),(+1,37%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,66%.scende dell'1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Tra i(+4,03%),(+2,74%),(+2,33%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,62%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Tra i dati01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2%; preced. -0,9%)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. -0,3%)08:45: Prezzi produzione, annuale (preced. -6,7%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. -3,6%).