CNH acquista la minoranza della startup brasiliana Bem Agro

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha comunicato che il suo braccio di investimento, startup brasiliana e attuale fornitore di CNH. L'obiettivo è rafforzare il proprio stack tecnologico con soluzioni Ag Tech che rendano l'agricoltura più semplice, più efficiente e più sostenibile per i clienti.Bem Agro utilizza l'per– comprese quelle riprese da macchine, droni e satelliti - in Agronomic Mapping Reports. Questi report forniscono dati vitali che consentono agli agricoltori di prendere decisioni migliori sull'ottimizzazione delle operazioni sul campo, sull'allocazione delle risorse e sull'aumento della resa, migliorando al contempo le prestazioni delle macchine, una maggiore produttività e riducendo i costi di gestione.Questo investimento fa seguito a oltredi successo con Bem Agro, si legge in una nota. Attualmente CNH Industrial utilizza le loro soluzioni di mappatura sulle piattaforme connesse dei marchi Case IH e New Holland per raccoglitrici, trattori e irroratrici di canna da zucchero in Brasile, Indonesia e Tailandia.Ildi concessionari e dei clienti è stato determinante nel guidare questo investimento strategico, viene sottolineato.