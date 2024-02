Eventi e scadenze del 20 febbraio 2024

Domenica 18/02/2024

(Teleborsa) -- Rho presso FieraMilano - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione FW2024-25, con una sezione riservata al Travel&Business. Si svolge due volte l'anno a Milano ed è organizzata con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE- La 13a edizione dell'IHM di Italgrob, avrà luogo nel più ampio contesto di Beer&Food Attraction di IEG, nel quartiere fieristico di Rimini, con un’edizione ricca di attività convegnistiche ed occasioni di incontro fra gli Stakeholder più influenti del fuoricasa italiano- Quartiere Fieristico di Rimini - L'evento di Italian Exhibition Group riunisce la più completa offerta nazionale e internazionale di birre (artigianali, speciali e commerciali), bevande, food e tendenze per l’Out of Home. Unico evento in Europa dedicato all'Eating Out Experience- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2024-25- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio09:15 -- Roma, Auditorium della Tecnica Confindustria - Convegno organizzato da Scenari Immobiliari e Fondazione Roma REgeneration, durante il quale verrà presentato il Rapporto ROMA REgeneration. Interverranno, tra gli altri, i ministri Giorgetti e Urso, i CEO di Invitalia e FS Sistemi Urbani e i Presidenti di ADR, Poste Italiane e ACEA10:00 -- Bruxelles - I ministri avvieranno i preparativi della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024 e faranno il punto sugli sviluppi riguardanti lo Stato di diritto in Polonia10:00 -- Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno “Sicurezza stradale e mobilità sostenibile”. Intervengono il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara10:30 -- CCIA Roma, Tempio di Adriano - Presentazione di “Fabbrica Europa”, documento elaborato da Confindustria col supporto del Sistema. Intervengono, tra gli altri, il Presidente e il DG di Confindustria e il Direttore Ufficio in Italia del Parlamento europeo10:30 -- Sala della Regina - Il convegno “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l’Italia”. Intervengono, fra gli altri, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone e il presidente del Copasir Lorenzo Guerini11:00 -- Milano, Palazzo Marino - Conferenza stampa di presentazione del progetto. Interverranno, anticipando contenuti e obiettivi del Forum, la Responsabile Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, il Vice President Government Engagement Europe di Mastercard e i founder di Feel11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell’industria del risparmio gestito relativi al 4° trimestre 202311:00 -- Bruxelles - L'ottava sessione del Consiglio sarà presieduta da Josep Borrell. Il primo ministro della Georgia Irakli Kobakhidze guiderà la delegazione georgiana. La sessione sarà incentrata sul percorso di adesione della Georgia all'UE11:00 -- presentazione del terzo Open Meeting "Progetto Grandi Ospedali: Rapporto sulle prime due edizioni e Programma dell’Open Meeting del 2024" che si terrà all'Auditorium Ministero della Salute, a Roma. Interverrà, tra gli altri, Orazio Schillaci, Ministro della Salute13:00 -- La Commissione Affari sociali, in merito all'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, svolge l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci15:00 -- Roma – Esperienza Europa, Piazza Venezia - Evento organizzato dalla FASI. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente ABI e Alessandra Perrazzelli, Vicedirettrice Generale Banca d’Italia. Parlamento europeo e Commissione europea.- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo