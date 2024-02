Ex Ilva, per il rilancio arriva il Commissario straordinario

(Teleborsa) - Come ormai tutto lasciava presagire, i. "Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria.fa sapere il Mimit in una nota.- prosegue la nota del Mimit - segue l'istanza del 18 febbraio scorso, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge del 18 gennaio 2024, n. 4. (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)".arriva anche la- "Oggi il governo italiano ha messo in amministrazione straordinaria Acciaierie d'Italia SpA dopo la richiesta di Invitalia, trasferendo il controllo della società dai suoi attuali azionisti, Arcelor Mittal e Invitalia, a commissari nominati dal governo. Si conclude così il coinvolgimento di ArcelorMittal in AdI, iniziato nel 2018". E' quanto afferma Arcelor Mittal in una nota nella quale evidenzia che "la situazione finanziaria di AdI è stata ulteriormente influenzata dal fatto che il governo italiano ha erogato meno di un terzo dei 2 miliardi di misure di sostegno offerte al momento della creazione della partnership con Invitalia".he il Governo abbia nominato il commissarioperché "si è perso troppo tempo", commenta il leader della Cgil,Metropolis aggiungendo che "c'è bisogno di avere un progetto industriale serio e fare degli investimenti. L'acciaio è un elemento strategico"."La nomina di Quaranta per noi rappresenta la possibilità che l'amministrazione straordinaria appena decisa dal Governo sia davvero il segnale di voler ripartire da zero, ma con chi conosce bene l'acciaieria e tutto il gruppo ex Ilva", dice il leader della Fim,Temevamo, ed è stata una delle nostre richieste al Governo, che l'amministrazione straordinaria se non fosse stata gestita da chi conosceva la siderurgia, potesse ripercorrere- aggiunge - la scelta fatta dal ministro Urso in parte ci rassicura e ci dà la possibilità di sperare in un vero cambio di passo e nel rilancio del sito. Per noi ora è fondamentale che l'amministrazione straordinaria duri il tempo necessario a preparare il terreno per l'investitore privato e per farlo, è necessario dare al commissario le fondamentali dotazioni, anche in termini finanziari, per fa ripartire l'acciaieria. Questo insieme c