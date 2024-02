Fabrick, ricavi 2023 salgono a 55 milioni di euro. Focus su internazionalizzazione

(Teleborsa) -, con le sue controllate, ha chiuso ilcon una, in un anno in cui la società ha visto l'ingresso con logica industriale di Mastercard e Reale Group nel capitale con quote di minoranza. Con quasi 500 dipendenti, la realtà specializzata nell'Open Finance e e controllata dal gruppo Sella - insieme alle sue controllate Axerve, Codd&Date, dpixel, Fabrick Solutions Spain, Alternative Payment (operativa col brand Judopay) e con la gestione della community del Fintech District - ha registrato ricavi netti complessivi pari a, in crescita del 14,5% rispetto al 2022.In aumento anche il numero dei: le controparti collegate alla piattaforma a fine 2023 passano a 450 da 400 nel 2022, generando un aumento significativo delle API call fino a oltre 490 milioni al mese, un dato che riflette il volume di servizi erogati al mercato.Fabrick punta ora a conquistare nuove quote del crescente mercato dell'Embedded Finance anche accelerando l'internazionalizzazione. La società intende, in particolare, lavorare per unaattraverso acquisizioni che possano generare sinergie guardando a operatori emergenti che abbiano sviluppato soluzioni innovative verticali. La strategia di Fabrick, nell'orizzonte 2024/2026, si concentrerà su analisi e operazioni in, oltre a Spagna e Inghilterra in cui è già presente con società controllate."Nel 2023 abbiamo dato ile sviluppo -di Fabrick - Oggi Fabrick è riconosciuta dal mercato per il suo modello unico di piattaforma. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento a livello paneuropeo e per farlo accelereremo la nostra presenza sui mercati internazionali anche attraverso acquisizioni sul modello Judopay o di partecipazioni in operatori emergenti che abbiano saputo interpretare le esigenze locali sviluppando specifici prodotti verticali di Open Banking e Open Payments, così da generare sinergie e crescita".Il 2024 si apre con la, specializzata nell'accettazione dei pagamenti su canali fisici e digitali che nel 2023 ha registrato transazioni POS ed E-commerce per un controvalore di 25,5 miliardi di euro (+20,2% sull'anno precedente)."L'evoluzione del mercato impone la centralità del pagamento quale elemento cruciale per la definizione di nuovi servizi finanziari digitali, la fusione con Axerve è quindiperché ci permette di coprire tutta la catena del valore e di conseguenza soddisfare meglio i bisogni della nostra clientela", aggiunge Zaccardi.