Gefran, ricavi 9 mesi salgono a 105 milioni di euro. Margini in calo

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha registratoneipari a 105,1 milioni di euro, mostrando una crescita del 4,5% rispetto al pari periodo del 2024, quando ammontavano a 100,6 milioni di euro. Parte dell'incremento è ascrivibile all'acquisizione di CZ Elettronica S.r.l. (nel Gruppo Gefran da aprile 2025), per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, al netto del quale la crescita dei ricavi a parità di perimetro sarebbe del 3%.L'andamento deiimpatta negativamente i ricavi dei primi nove mesi dell'esercizio (per circa 1,6 punti percentuali), per l'evoluzione osservata delle valute, in particolare Real brasiliano, Renmimbi cinese, Rupia indiana e Dollaro statunitense.Il Margine Operativo Lordo () al 30 settembre 2025 è positivo per 18,9 milioni di euro (19,4 milioni di euro alla chiusura del terzo trimestre 2024) e corrisponde al 17,9% dei ricavi (mentre al 30 settembre 2024 era pari al 19,3% dei ricavi). Il maggior valore aggiunto generato dai più alti volumi di vendita, rispetto al periodo di confronto, viene eroso dai più elevati costi per la gestione operativa, determinando una flessione dell'EBITDA di 0,6 milioni di euro.Ilammonta a 8,8 milioni di euro (8,4% sui ricavi) e si confronta con il risultato positivo e pari a 10,1 milioni di euro del medesimo periodo dell'esercizio precedente (10% sui ricavi). La variazione, al ribasso per 1,3 milioni di euro, attiene in parte al minor EBIT generato ed in parte all'andamento della gestione finanziaria rispetto al periodo di confronto. La porzione attribuibile al Gruppo Gefran è di 8.770 mila euro, mentre la quota attribuibile ai soci di minoranza, relativa al 40% delle quote di CZ Elettronica S.r.l., ammonta a 30 mila euro.Gliammontano a 5,1 milioni di euro (4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024) e riguardano principalmente i reparti produttivi, i fabbricati, nonché le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Laal 30 settembre 2025, è positiva e pari a 31,3 milioni di euro, mentre il dato di fine 2024 era positivo per 34,2 milioni di euro."I risultati dei primi nove mesi dell'anno confermano la solidità e la resilienza del Gruppo Gefran in grado di crescere con determinazione anche in un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da forte incertezza - ha commentato l'- L'incremento dei ricavi, sostenuto in particolare dal positivo andamento del business dei sensori, dal dinamismo della domanda dei mercati asiatici e dal contributo delle recenti acquisizioni, dimostra la coerenza e l'efficacia della nostra strategia industriale e commerciale"."Il Gruppo ha saputo preservare una marginalità molto positiva, nonostante le pressioni sui prezzi e le fluttuazioni valutarie. Questo risultato è frutto di una gestione efficace nel contrastare sia la pressione sul valore aggiunto sia l'incremento dei costi operativi - ha aggiunto - In questo scenario, guardiamo con fiducia all'ultimo trimestre dell'anno, certi di poter consolidare ulteriormente i trend positivi già in atto e continuare a generare valore sostenibile nel tempo".