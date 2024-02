First Capital, al 31 dicembre 2023 NAV a 26,4 euro per azione

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha registrato(di cui euro 2,5 milioni di pertinenza di terzi), pari a euro 26,4 per azione in circolazione.il NAV Total Return di First Capital ha registrato una crescita del 10% circa, recuperando pressoché interamente il calo dei primi nove mesi dell’anno e portando la variazione complessiva rispetto al 31 dicembre 2022 al -1,5%.In termini assoluti, il NAV evidenzia un incremento di euro 5,5 milioni rispetto al 30 settembre 2023 (quando era pari a euro 72,5 milioni), grazie al recupero di valore del portafoglio investimenti nel periodo ed in particolare al contributo delle partecipazioni in Orsero, Generalfinance e Cy4Gate.Rispetto al 31 dicembre 2022, quando il NAV era pari ad euro 79,2 milioni, si registra invece un decremento di euro 1,2 milioni, dopo la distribuzione di dividendi in denaro e carta per complessivi euro 1,8 milioni nel mese di giugno 2023.Nel prospetto patrimoniale del NAV al 31 dicembre 2023, gli assets sono pari a euro 105 milioni, costituiti dal portafoglio investimenti, che ammonta a euro 85,2 milioni, da liquidità e cash equivalents per euro 18,4 milioni e da altre attività per euro 1,5 milioni.I debiti finanziari consolidati sono pari a euro 25,1 milioni e si riferiscono principalmente al prestito obbligazionario convertibile “First Capital cv 2019-2026 3,75%” (euro 17,3 milioni) e ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives S.r.l., il veicolo di investimento del Gruppo che detiene la partecipazione nella collegata Industrie Chimiche Forestali (euro 5 milioni).First Capital fa sapere che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Stefano Di Meo, già Chief Financial Officer del Gruppo, Direttore Generale di First Capital.