Fondi ESG, deflussi per 8 miliardi di euro in Italia nel 2023

EQUITA

(Teleborsa) - Ihanno mostrato segnali di: a livello globale, i fondi ESG hanno raccolto 58 miliardi di dollari, 122 miliardi di dollari in meno rispetto al 2022 e 543 miliardi di dollari in meno rispetto al 2021. È quanto emerge dall' Osservatorio sui Mercati dei Capitali realizzato dain collaborazione con Università Bocconi.La ricerca evidenzia che l'continua a rappresentare ilo per gli investimenti ESG, rimanendo l'unico a mantenere una raccolta netta positiva, mentre gli Stati Uniti hanno registrato una raccolta netta negativa di -14 miliardi di dollari contro +3,3 miliardi di dollari nel 2022.In linea con le tendenze globali, anche ilha confermato il trend negativo osservato in altre aree geografiche in termini diESG che ammontano a 8 miliardi di euro per il 2023 (19 miliardi di euro di afflussi netti nel 2022), facendo tuttavia meglio dei deflussi netti totali dell'anno pari a 48 miliardi di euro.Dall'Osservatorio emerge anche che glirispetto ai loro indici convenzionali, in quanto nel 2023 sono stati influenzati in egual misura dai macro driver. Guardando agli indici ESG in Europa: l'indice MSCI Europe ESG Leaders (+11,3%) ha sovra-performato il suo equivalente convenzionale (+10,2%). Nel mercato statunitense, l'indice S&P 500 ESG (+25,9% nel 2023) ha sovra-performato il suo equivalente convenzionale (+24,2%)