IEG acquisisce il 51% di Palakiss

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG) società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 51% del capitale della società Palakiss, centro orafo conosciuto a livello internazionale situato a Vicenza a pochi passi dal quartiere fieristico della città.L’operazione ha per oggetto l’acquisto da parte di Italian Exhibition Group del 51% del capitale sociale della società Palakiss per un corrispettivo pari a circaL’acquisizione prevede inoltre un’del capitale sociale, esercitabile decorsi 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio 2024 e valida per i successivi 3 anni, ad un prezzo da determinarsi sulla base dell’ EBITDA medio risultante dai due bilanci d’esercizio approvati precedentemente alla data di esercizio dell’opzione.Il closing, subordinato alle condizioni sospensive previste dal contratto di acquisto, sarà perfezionato in data successiva.L’acquisizione verrà finanziata attraverso mezzi propri., ha dichiarato: "L’operazione rappresenta unIEG. L’acquisizione costituisce, infatti, un’occasione per rafforzare la specializzazione settoriale dell’industry orafa che serviamo e che contribuiamo a supportare al fine di creare continue opportunità di business”."L'acquisizione- ha annunciato- creando interessanti sinergie con i principali eventi già consolidati all’interno del portafoglio prodotti di IEG, quali Vicenzaoro, T.Gold e Oroarezzo. Sotto una gestione condivisa e unificata, l’operatore internazionale in visita a Vicenza potrà accedere ad una gamma ancora più ampia di prodotti e di servizi legati al mondo del gioiello e avrà un interlocutore unico in grado di garantire la migliore esperienza di business"."La possibilità di lavorare insieme a IEG con logiche integrate e sinergiche - diceanche in questa nuova fase - permetterà al Palakiss di, aggiungendo nuove competenze e capacità di investimento alla consolidata esperienza di settore e alla riconosciuta cura nella gestione dei clienti nella nostra struttura".