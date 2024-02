4AIM SICAF, Fondazione Enpaia continua a vendere e scende al 17%

4AIM

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che(Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura) ha ridotto la sua partecipazione nel capitale sociale, in relazione alle azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF detenute,. La vendita rientra nel più ampio quadro della dismissione della partecipazione, già annunciata a inizio mese In particolare, Fondazione ENPAIA ha dichiarato di detenere 9.208 azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF della società, pari aldel numero complessivo delle, corrispondente al 17,03% dei diritti di voto complessivi e al 18,51% dei diritti di voto relativi al Comparto 1 MTF.Fondazione Enpaia è, assieme al Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA (al 24,79%) e all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (al 14,80%).