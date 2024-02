ASviS, partecipazione democratica giovanile: indispensabile per lo sviluppo sostenibile dell'Italia

(Teleborsa) - Non può esserci sviluppo sostenibile senza giustizia tra generazioni e senza una forte partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica: due condizioni che purtroppo mancano in Italia. Tuttavia diverse azioni possono essere intraprese per mettere i diritti dei giovani e delle future generazioni al centro delle scelte che la politica compie oggi, come emerso dall’incontro "La giustizia tra generazioni: dalla modifica della Costituzione alla pratica" organizzato dall’, in occasione del secondo anniversario della riforma che ha introdotto tra i principi della Costituzione (art. 9) la "tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni". Durante l’incontro, svoltosi per il secondo anno presso la, a cui aderiscono oltre 320 organizzazioni, la più ampia rete della società civile italiana."Negli otto anni passati dall’approvazione dell’Agenda 2030 Onu e dalla nascita dell’ASviS a oggi, il cammino verso lo sviluppo sostenibile dell’Italia ha compiuto passi in avanti importanti, ma del tutto insufficienti rispetto alla portata degli impegni assunti nel 2015 e confermati dal Governo nel settembre dell’anno scorso – afferma la–. Tra questi impegni, In particolare, è urgente introdurre modifiche normative, a costo zero, per favorire la partecipazione di giovani alla vita politica e assicurare che le nuove leggi rispettino il nuovo principio costituzionale di giustizia intergenerazionale".Ilsu "La partecipazione democratica giovanile: problemi attuali e possibili soluzioni" pubblicato oggi, e predisposto dai gruppi di lavoro ASviS sul Goal 16 e sulle organizzazioni giovanili, mostra comecon una forte criticità nell’area della partecipazione politica e civica: il 42% della fascia 18-34 anni non ha votato alle elezioni politiche 2022, con picchi del 50% tra i giovani in condizioni di marginalità socioeconomica (fonte: Istituto Toniolo).Inoltre, il 77% dei 14-34 anni assegna un voto insufficiente ai partiti politici e il 74% dei giovani parteciperebbe più volentieri alla politica se ci fossero più giovani tra i protagonisti politici, ma l’età media degli eletti in Parlamento è cresciuta dai 47 anni della scorsa legislatura ai 51 anni di quella attuale. Ma la disaffezione per la politica non comporta un disimpegno rispetto alla società. Infatti, i, come segnalato dall’Istat, al punto che tale impegno coinvolge il 40% dei giovani di 14-19 anni a fronte di un valore di circa il 30% tra i 20-54 anni.Per ridurre gli ostacoli alla partecipazione dei giovani alla vita politica l’tra cui quella di consentire, fin dalle prossime elezioni europee e amministrative il voto a distanza, che tra i Paesi dell’Ue non è consentito solo a Malta, Cipro e in Italia. Circae due milioni di loro impiegherebbe oltre quattro ore per recarsi alle urne. L’ASviS propone inoltre di aumentare e rendere stabili i fondi per il Servizio Civile Universale (150 milioni a partire dal 2024), visto che a fronte dei 72mila posti a bando nel 2023 sono state presentate 105mila domande e che circa 800mila giovani sono rimasti esclusi dal Servizio per indisponibilità di posti nel decennio 2010-2020. Per assicurare il rispetto del nuovo principio costituzionale, infine, l’ASviS propone di introdurre subito la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) delle nuove leggi, come previsto dal Disegno di legge per la semplificazione normativa approvato dal Governo il 5 dicembre 2023."Per evitare che i giovani restino esclusi dalla vita politica e sociale – sottolinea il– la politica e la società devono fare tutto il possibile per dare più fiducia ai giovani e affrontare le cause del loro scontento, tra cui il drammatico abbandono scolastico nelle aree disagiate e Il fenomeno dei giovani NEET, che non studiano e non lavorano. Senza una partecipazione attiva dei giovani, infatti, il Paese non ha futuro. La ‘fuga dei cervelli’ dall’Italia, e specialmente dal Mezzogiorno, rappresenta una sconfitta per la classe politica, economica e sociale alla quale non possiamo rassegnarci. Per questo, l’attuazione delle proposte dell’ASviS consentirebbe all’Italia di ridurre la distanza da altri Paesi europei e lancerebbe un forte segnale di attenzione e speranza alle nuove generazioni, di cui abbiamo urgente bisogno".La ricerca "Giovani, etica e ambiente. Benessere e sostenibilità", realizzata dae presentata nel corso dell’incontro, segnala che il livello percepito del benessere personale tra i giovani è, mentre nello stesso periodo è aumentato tra gli adulti dal 55% al 66%. D’altra parte, viene segnalata la correlazione tra l’impennata dell’istruzione media superiore registrata in Italia negli ultimi 20 anni, che ha diffuso tra i giovani la capacità critica, e il basso livello di frequentazione delle università, che non ha consentito l’affermazione dell’etica, del senso civico e della resilienza necessarie per affrontare le difficoltà che si sono verificate nello stesso periodo. Lenei Paesi occidentali, le crisi finanziarie, e il precariato hanno generato una perdita di benessere e una generale disillusione rispetto al futuro, che si sono trasformate in un ripiegamento su sé stessi e un allontanamento dalla società, fenomeni traumaticamente accentuati dal lockdown dovuto alla pandemia, con conseguenze sistemiche di lungo periodo e un aumento dei divari tra le generazioni. Anche per questo, contrariamente a quanto spesso si dice, l’importanza del valore attribuito allo sviluppo sostenibile si attesta al 39% tra i giovani e al 79% tra gli adulti.L’incontro, moderato da Elisa Anzaldo giornalista Rai TG1, è stato introdotto da Cristiana Aresti, direttrice della Biblioteca Casanatense, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, Presidenti dell’ASviS. Remo Lucchi, Presidente dell’Advisory board di Eumetra, ha aperto due sessioni di dibattiti, a cui sono intervenuti Andrea Abodi, ministro per lo sport e i Giovani, Maria Vittoria Dalla Rosa Prati, Coordinatrice del GdL Organizzazioni giovanili ASviS, Anna Finocchiaro, Presidente di italiadecide, Mauro Magatti, Università Cattolica di Milano, Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Filippo Salone, Coordinatore del GdL sul Goal 16 ASviS, Silvana Sciarra, Presidente emerita della Corte Costituzionale, Antonio Uricchio, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. A concludere l’evento, dopo la lettura del messaggio di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stato Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS.