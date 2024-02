Debole Wall Street con occhi su Fed e conti Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.612 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.982 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,38%; consolida i livelli della vigilia l'(+0,12%). Gli investitori hanno guardato con ansia l'arrivo dei risultati di Nvidia, dopo la chiusura del mercato.Dai verbali della riunione di fine gennaio della Fed è emerso che policymaker non hanno segnalato alcuna urgenza di tagliare i tassi, poiché è necessaria ulteriore fiducia per garantire che l'inflazione continui a rallentare verso l'obiettivo, con la maggior parte dei partecipanti che ha sottolineato "i rischi di agire troppo rapidamente per allentare la posizione politica".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,86%),(+1,36%) e(+0,72%). Il settore, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,93%),(+1,91%),(+1,51%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,36%.scende del 2,04%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,26%),(+3,40%),(+2,31%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -28,44%.Sensibili perdite per, in calo del 14,10%.In apnea, che arretra del 9,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,36%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 212K unità)15:45: PMI composito (preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52 punti; preced. 52,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50,7 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 396 Mln unità; preced. 3,78 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 12,02 Mln barili).