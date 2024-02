Espe, +50% nel primo giorno a Piazza Affari

Espe

Euronext

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria di tecnologia per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 1,50 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,00 euro, raggiungendo una capitalizzazione diIldel primo giorno a Piazza Affari è stato di 83.250 euro, con 5 contratti conclusi e 55.500 azioni passate di mano, battendo prezzo solamente alle 16:10.Espe rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sesta quotazione del 2024 su. In fase di collocamento Espe ha1,8 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 2,1 milioni di euro.Borsa Italiana comunica che da venerdì 23 febbraio 2024 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Espel'immissione di