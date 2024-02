Matica Fintec, fatturato record nel 2023 a 22,6 milioni

Matica Fintec

(Teleborsa) -, PMI Innovativa, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, ha chiuso il 2023 con undi Euro 22,6 milioni (Euro 19,5 milioni al 31 dicembre 2022) con un incremento del 16% rispetto ai dati del 2022.L’ EBITDA è pari a Euro 4,5 milioni (Euro 5,0 milioni al 31 dicembre 2022) ed evidenzia un Ebitda Margin del 19,85%. Nonostante una variazione ascrivibile ad un diverso mix di prodotti e all’aumento dei costi delle materie prime, il Gruppo ha mantenuto una marginalità positiva, in netto recupero nel secondo semestre dell’anno.Il(EBIT) si attesta a Euro 3,6 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2022) con unpari a Euro 2,2 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2022).risulta positivo (cassa) per Euro 1,8 milioni, in miglioramento sia rispetto al 31 dicembre 2022 (cassa per Euro 1,4 milioni) che rispetto al 30 giugno 2023 (cassa per Euro 1,1 milioni).