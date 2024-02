PNRR, il punto sullo stato di attuazione: i numeri

(Teleborsa) - Il nostro Paese, alcomprensivi del prefinanziamento iniziale. E' quanto emerge dalla bozza della quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR."Alla data del 31 dicembre 2023, in base ai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze - che assicura il monitoraggio e il controllo finanziario - le spese sostenute risultano pari a circa. "Tale dato - viene sottolineato - si riferisce al Pnrr ante revisione, il quale considera anche le spese (pari a circa 2,6 miliardi di euro) relative alle misure spostate dal Piano per effetto della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023.I dati sulle spese effettuate col Pnrr, pari a 45,6 miliardi a fine 2023, ", ha precisato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nel corso di una conferenza stampa seguita alla Cabina di regia a Palazzo Chigi. "Quindi è un dato che si può già aggiornare - ha aggiunto - è una stima prudenziale e reale che non tiene conto di molti dati non caricati sulla piattaforma".Fitto ha anche assicurato che "la spesa per i progetti del Pnrr procede con una accelerazione che si è avuta nel 2023 quando sono stati spesi 21 miliardi rispetto ai 24 miliardi complessivi dei due anni precedenti. Ora "sono convinto che la spesa avrà una ulteriore accelerazione". Il Ministro ha spiegato che con la revisione del Piano sono usciti progetti che non avevano possibilità di essere realizzati nei tempi previsti e questo "contribuirà ad accelerare l'attuazione e la spesa". Inoltre, dalle iniziali fasi di progettazione e bandi "Un lavoro ancora lungo e complesso, come sottolinea la Presidente del Consiglio Meloni. "commenta la presidente del Consiglio,in chiusura della premessa alla bozza della relazione,."L'attuazione del Pnrr -sottolinea Meloni -e traguardi connessi alla settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro. Sapremo farlo al meglio solo se continueremo a interpretare questo impegno come un lavoro di squadra, determinando un'accelerazione decisiva per l'incremento della spesa delle risorse stanziate e per la rapida implementazione delle nuove misure inserite nel Piano."È un lavoro di squadra, che sarebbe impossibile senza la capacità, la determinazione e la competenza dei tantissimi servitori dello Stato che ogni giorno fanno il loro dovere nelle Amministrazioni centrali e negli Enti locali.