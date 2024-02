VinFast punta a triplicare le vendite nel 2024

VinFast

(Teleborsa) -, produttore vietnamita di veicoli elettrici quotato al Nasdaq, ha registratoper 9.456.934 milioni di Dong vietnamiti - VND (396,3 milioni di dollari) neldel 2023, in aumento del 161,8% rispetto al quarto trimestre del 2022. Laè stata di 15.516.340 milioni di VND (650,1 milioni di dollari). Le vendite di veicoli sono state di 26.179.028 milioni di VND (1.096,9 milioni di dollari) nel, con un aumento del 111,3% rispetto al 2022. La perdita netta è stata di 57.176.212 milioni di VND (2.395,7 milioni di dollari), con un aumento del 14,7%.Lesono state 13.513 nel quarto trimestre del 2023, con un aumento di circa il 35% rispetto al terzo trimestre del 2023. Per l'intero anno 2023, le consegne di veicoli elettrici sono state 34.855, con un aumento di circa il 374% rispetto al 2022. Lesono state 72.468 nell'intero anno, con un incremento di circa il 21% rispetto al 2022."Abbiamo riscontrato risultati favorevoli nelle nostre operazioni commerciali nel quarto trimestre, con una robusta crescita dei ricavi guidata da forti volumi di vendita e un mix di prodotti migliorato - ha commentato Anh Nguyen, Chief Financial Officer di VinFast - Rimaniamoe sull'ottimizzazione strategica dei nostri investimenti di produzione globali"."Spinti da questo slancio e dal recupero della fiducia dei consumatori, stiamo fissando l'ambizioso obiettivo di", ha detto Madam Thuy Le, presidente di VinFast.