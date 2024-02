Zurich, nel 2023 utili record e aumento del dividendo

Zurich

(Teleborsa) - “Nel 2023per il periodo 2023-2025, grazie a una crescita particolarmente forte nei rami Danni e Vita e ad azioni di gestione molto efficaci in Farmers Exchanges.e che si raggiunga una crescita degli EPS superiore al 10% nel corso del ciclo”. Cosìdel Gruppocommenta i risultati del 2023 che hanno visto utili record ed un aumento del dividendo.Nel dettaglio, il periodo si è chiuso con undi 4,4 miliardi di dollari in salita del 10% mentre l'è in crescita del 21% al record di 7,4 miliardi di dollari.La società propone una 26 franchi svizzeri per azione, integrato da unfino a 1,1 miliardi di franchi svizzeri.si attesta al 233% e combined ratio del ramo danni e infortuni al 94,5%. I premi lordi del ramo danni sono pari a 44,40 miliardi di dollari. I premi di nuova produzione del ramo Vita sono 16,38 miliardi di dollari (+26%).John Rafter candidato per l'elezione al Consiglio di amministrazione.