ABB, Morten Wierod sarà il nuovo CEO al posto di Bjorn Rosengren

ABB

(Teleborsa) - Il board di, multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha. Entrerà in carica il 1° agosto 2024 e succederà a Bjorn Rosengren, che lascerà la carica di CEO a partire dal 31 luglio 2024 e andrà in pensione il 31 dicembre 2024. Dal 1° agosto 2024 fino alla fine dell'anno, Rosengren consiglierà e assisterà Morten Wierod e il Comitato Esecutivo per garantire una transizione senza intoppi.Wierod, norvegese di 52 anni, è stato nominato dal consiglio dopo un approfondito processo di selezione. È entrato in ABB nel 1998 e dal 2019 è membro del Comitato Esecutivo di ABB, attualmente come Presidente della Business Area Electrification e in precedenza come Presidente della Motion Business Area."Sono lieto che, dopo un processo di selezione competitivo, siamo in grado di nominare un candidato interno eccezionale per guidare ABB - ha commentato il presidente Peter Voser - Morten è un valido successore di Bjorn grazie alla sua, oltre alla sua vasta esperienza nei nostri segmenti chiave di clienti e al suo solido track record in termini di prestazioni. Sotto la guida di Morten, ABB continuerà a concentrarsi sulle nostre priorità chiave, mentre i nostri nuovi obiettivi finanziari e di sostenibilità rimarranno saldamente in vigore".A breveper la posizione attuale di Morten Wierod come Presidente della Business Area Electrification.