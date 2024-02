Allianz, utile 2023 sale a 8,5 miliardi di euro. Migliorato il dividend payout

Allianz

(Teleborsa) -, società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha chiuso ilcon unin aumento del 5,5% a 161,7 miliardi di euro, trainato dal segmento di attività Danni-Infortuni grazie a effetti positivi sui prezzi e sui volumi, sostenuto dal segmento di attività Vita/Malattia principalmente a causa della forte crescita negli Stati Uniti. Ciò è stato in parte controbilanciato dal calo dei ricavi nel segmento di attività Asset Management.L'è aumentato del 6,7% a 14,7 miliardi di euro (13,8 miliardi di euro nel 2022), l'è cresciuto a 9,1 miliardi di euro (7 miliardi di euro nel 2022), mentre l'è salito del 33% a 8,5 miliardi di euro."Allianz ha ampliato il nostro, consolidando la nostra posizione di leader come uno degli assicuratori globali e uno degli asset manager più resilienti al mondo", ha commentato ilIl board ha deciso di aumentare ildal 50% al 60% e proposto unper azione di 13,80 euro per il 2023, con un aumento del 21,1% rispetto al 2022. L'obiettivo di utile operativo per il 2024 è fissato a 14,8 miliardi di euro, più o meno 1 miliardo di euro."Larafforza le nostre prospettive di utile operativo per il 2024, la nostra nuova politica dei dividendi e il nostro rinnovato programma di riacquisto di azioni proprie - ha detto il CEO - Nel prossimo anno continueremo a concentrarci sullo sfruttamento dei vantaggi della nostra scala per aumentare ulteriormente la nostra produttività e sulla conversione della nostra eccellente esperienza del cliente in una crescita redditizia della clientela".