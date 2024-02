Deutsche Telekom, nel 2023 utile più che raddoppiato a 17,8 miliardi di euro

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e d'Europa, ha raggiunto nel 2023 i suoi obiettivi, che nel corso dell'anno erano stati più volte aumentati. Ilè aumentato dello 0,6% in termini organici - cioè escludendo le fluttuazioni dei tassi di cambio e le variazioni nella composizione del Gruppo - a 112 miliardi di euro. I ricavi da servizi sono cresciuti in termini organici del 3,6% a 92,9 miliardi di euro.L'è aumentato del 4% in termini organici a 40,5 miliardi di euro. Sulla base dei tassi di cambio e della composizione del gruppo assunti nella guidance, l'EBITDA AL rettificato ha raggiunto i 41,1 miliardi di euro. L'EBITDA AL core rettificato per gli effetti del leasing di apparecchiature terminali negli Stati Uniti è aumentato del 6,9% in termini organici su base annua a 40,2 miliardi di euro. Ilè aumentato del 40,7% su base annua raggiungendo 16,1 miliardi di euro nel 2023."In un mondo pieno di sfide, anche nel 2023 abbiamo mantenuto la nostra consueta affidabilità - ha affermatodi Deutsche Telekom - Grazie alle nostre attività in crescita su entrambe le sponde dell’Atlantico, siamo".Con 17,8 miliardi di euro, l'è stato più del doppio rispetto a quello del 2022. Il principale motore è stato il ricavato dalla vendita della quota di maggioranza nel settore delle torri cellulari in Germania e Austria (GD Towers).Già a novembre il consiglio di amministrazione aveva annunciato una proposta didi 77 centesimi per azione, sulla base di un utile ricorrente rettificato per azione di 1,60 euro, rispetto a 1,51 euro per azione dell'anno precedente. Inoltre, nel 2024 verrannoper un valore massimo di 2 miliardi di euro. Questi riacquisti di azioni sono già iniziati.Nelle, il gruppo prevede che l’EBITDA AL rettificato aumenterà di circa il 6% a circa 42,9 miliardi di euro. Si prevede che il free cash flow AL aumenterà di circa il 16% a circa 18,9 miliardi di euro. Per l'utile per azione rettificato, Deutsche Telekom prevede un aumento di circa il 10% a oltre 1,75 euro.