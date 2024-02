Germania, PIL confermato in calo nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Peggiora ancoranel quarto trimestre del 2023, con dati in linea rispetto alla prima lettura. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 4° trimestre evidenzia una flessione dello 0,3%. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,1%.Debole anche il dato, che evidenzia una discesa dello 0,2% contro il -0,2% della prima lettura e degli analisti, inferiore al -0,4% rilevato in precedenza."L'economia tedesca ha chiuso il 2023 in territorio negativo. Nell'ultimo trimestre il, mentre i consumi sono leggermente aumentati", spiega Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica.Nei primi tre trimestri, il PIL ha sostanzialmente ristagnato in un contesto economico globale ancora difficile. Per l', i calcoli più recenti hanno confermato un calo della performance economica su base annua dello 0,3% (aggiustato per il calendario: -0,1%).