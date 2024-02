Neodecortech, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Neodecortech

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 19 e il 23 febbraio 2024, haal prezzo medio ponderato di 3,1283 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 23 febbraio, la Società detiene 334.363 azioni proprie pari al 2,352% del capitale sociale.In Borsa, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,59%.