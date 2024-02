Berkshire Hathaway debole nonostante la trimestrale

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) - Giornata debole per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,09% rispetto alla seduta precedente.La holding di Warren Buffett ha chiuso l'intero 2023 con una 37,35 miliardi di dollari, in rialzo del 17%, mentre nel solo quarto trimestre la crescita è stata del 28% a 8,48 miliardi.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 639.952,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 611.340,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 668.564,1.