"Economia della Cultura", commercialisti: il 28 febbraio convegno a Napoli

(Teleborsa) - Le analisi e lesaranno al centro delche si svolgerà a Napoli mercoledì 28 febbraio (ore 9.30-13.30) presso Palazzo Fuga Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III e in diretta Facebook. L'evento, organizzato dallain collaborazione con il, è patrocinato daIl convegno si aprirà con i saluti istituzionali dipresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti;presidente della FNC Ricerca;sindaco di Napoli;, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli;presidente della commissione "Economia della Cultura" del Consiglio nazionale dei commercialisti.Dopo una introduzione diconsigliera del Consiglio nazionale commercialisti, seguiranno gli interventi del ministro(Cultura), del viceministro(MEF), didirettrice ALES Referente Art Bonus per il ministero della Cultura;, presidente della commissione "Economia della Cultura" FNC Ricerca;direttore Federculture;, membro della commissione "Economia della Cultura" FNC Ricerca;direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Soprintendente Speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura;Russotto, vicepresidente Fondazione nazionale ADR Commercialisti e responsabile operativa Competence Center Universitario Artes4.0;membro della commissione "Economia della Cultura" FNC Ricerca.Verranno illustrate le evoluzioni fiscali che coinvolgono le attività artistiche e culturali alla luce dellaapprovata dal Governo, come lae l'introduzione di una disciplina specifica per laInoltre, focus su una serie di proposte di riforme fiscali, in parte già presentate al ministero della Cultura, che vanno nella direzione di una revisione strutturata del sistema del fisco dei settori artistici e culturali, al fine di semplificare e razionalizzare la normativa vigente e di dare nuova linfa al settore.L'impegno dell'impresa in attività artistiche e culturali, con un ruolo attivo in termini di produzione e/o di sostegno a vario titolo, porta infatti indubbi vantaggi sia per la comunità esterna che per l'impresa stessa. In particolare, le imprese culturali rappresentano un nuovo paradigma d'impresa orientato alla creazione di valore diffuso con impatti positivi per la società nel suo complesso. Si parlerà dele degli strumenti che le imprese hanno a disposizione per investire in cultura: art lending, sponsorizzazioni, erogazioni liberali Art bonuse altro.Spazio verrà dato anche alcome elemento chiave per favorire lo sviluppo del settore culturale italiano, nell'ottica di superamento del binomio interesse pubblico vs interesse privato in nome di un interesse generale o collettivo e della concezione dei beni culturali come beni comuni. Per questo motivo, verranno trattati i temi del Partenariato Pubblico Privato speciale in ambito culturale e delle Zone Franche per la cultura.