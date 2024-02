Omer, backlog al 31 dicembre 2023 sale a 125 milioni (+8%)

Omer

(Teleborsa) - I risultati preliminari dell'esercizio 2023 di, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, mostrano unpari a circa 66,8 milioni,circa rispetto ai 63,3 milioni dell’esercizio 2022. Tale incremento - spiega la società - è stato determinato principalmente dalla crescita dei volumi della produzione della Capogruppo Omer S.p.A.Il Valore della Produzione è stato realizzato per il 48% in Italia, il 21% in Francia, il 10% in Germania, il 10% nel Regno Unito, il 5% negli USA e il rimanente 6% in altri Paesi. A livello di prodotto, il 77% del Valore della Produzione è costituito da arredi, seguito da un 12% di moduli toilette, un 8% di carenature e un 3% di altri ricavi.L’ EBITDA si attesta a circa 14,3 milioni, valore in crescita del 4% circa rispetto ai 13,8 milioni dell’esercizio 2022, con un EBITDA Margin – rapporto tra l’EBITDA e il Valore della Produzione – pari al 21,4% circa rispetto al 21,8% del 2022.Laconsolidata di Gruppo è risultata positiva (cassa) per circa 19,7 milioni, in aumento rispetto ai 9,6 milioni al 31 dicembre 2022. Tale valore risulta essere significativamente superiore rispetto al dato 2022 grazie alla forte generazione di cassa derivante dall’attività operativa.Ilè pari a 125 milioni, con un incremento di circa l’8% rispetto al dato 2022 (pari a 116 milioni). Il soft backlog è pari a 243 milioni, in lieve riduzione rispetto al dato 2022 (pari a 250 milioni) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell’anno.