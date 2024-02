Sicurezza a lavoro, il governo incontra sindacati e imprese

(Teleborsa) - Al via il confronto a Palazzo Chigi trasulla. Per l'esecutivo sono presenti il sottosegretario alla presidenza del consiglio,, e il ministro del Lavoro,. Per i sindacati al tavolo ci sono i leader di Cgil, Cisl, Uil (Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri) e i rappresentanti di Ugl, Cisal e Usb. Al termine della riunione con i rappresentanti dei lavoratori il governo ha incontrato anche le associazioni datoriali."C'e' un problema di metodo. Lei dice che oggi ci illustrerà delle proposte che saranno decise nel consiglio dei ministri delle 15.30. Come al solito, però, l'illustrazione è orale. Non abbiamo un testo del documento. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato una piattaforma unitaria da circa un anno e mezzo, ma non discutono con il ministro del Lavoro su questo tema da luglio dello scorso anno", avrebbe dichiarato il leader della Uil,, nel corso del tavolo a Palazzo Chigi sulla sicurezza sul lavoro rivolgendosi al sottosegretario alla presidenza del consiglio."Oggi chiederemo una sorta di patto di cantiere, cioè un tavolo permanente tra le parti sociali per i diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese, un monitoraggio permanente con proposte". Ha fatto sapere la presidente dell'Ance,, entrando a Palazzo Chigi. "Non si può agire sulla scia dell'emotività, sulla pancia – ha aggiunto –, la materia è complessa. Serve formazione per la sicurezza per chiunque metta piede in cantiere e l'applicazione corretta dei contratti collettivi".In merito all'ipotesi dell'introduzione del reato di, Brancaccio ha sottolineato che "bisogna intervenire a monte, formando i lavoratori e le imprese. L'omicidio sul lavoro interviene tardi, non previene".