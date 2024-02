ASM International prevede ricavi a 600-640 milioni di euro nel primo trimestre

ASM International

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori, ha chiuso ildel 2023 conpari a 632,9 milioni di euro, in calo del 7% a valute costanti (-13% su base reported) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'per il quarto trimestre 2023 è stato di 100 milioni di euro, in calo rispetto ai 142 milioni di euro del quarto trimestre dello scorso anno. Questa diminuzione è dovuta principalmente al calo del risultato operativo normalizzato, parzialmente compensato da una minore perdita translation di 25 milioni di euro rispetto a una perdita translation di 36 milioni di euro nel quarto trimestre del 2022 (utile translation del terzo trimestre di 3 milioni di euro)."Il 2023 è statoper ASM. Le vendite sono aumentate del 13% a valute costanti, nonostante l'indebolimento delle condizioni di mercato, e segnando il settimo anno consecutivo di crescita a due cifre", ha affermatodi ASM. "I nostri ricavi per l'intero anno sono aumentati al livello record di 2,6 miliardi di euro, sovraperformando il mercato WFE che era leggermente in calo nel 2023", ha aggiunto.Mentre si prevede che il mercato più ampio dei semiconduttori si riprenderà nel 2024, le condizioni più deboli del mercato WFE che si sono osservate visto nella seconda metà del 2023 dovrebbero continuare nella prima parte del 2024. Per il, ASM International prevede un fatturato di 600-640 milioni di euro, con un livello simile nel secondo trimestre. Per la seconda metà del 2024 stima che i ricavi saranno in aumento rispetto al livello della prima metà dell'anno, ma è troppo presto per fornire indicazioni più specifiche per la seconda metà o per l'intero anno.