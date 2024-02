Fed, Barr: banche necessitano di informazioni affidabili e frequenti su controparti

(Teleborsa) - "Leper prendere decisioni prudenti". Lo ha affermato, Vice Chair for Supervision della Fed, ad un evento a New York, spiegando che "ottenere queste informazioni può essere difficile a causa dell'attività dei clienti che si svolge lontano dalla banca"."La divulgazione solo parziale delle posizioni di una controparte impedisce alle banche di comprendere le vulnerabilità del profilo di rischio della controparte, come concentrazioni e leva finanziaria eccessive, che potrebbero portare a perdite importanti - ha detto - Se una controparte non è disposta a offrire un livello adeguato di informativa, lae le condizioni che offre se sceglie comunque di prestare o fornire altri servizi".Barr ha citato i casi(LTMC) e, dove "la mancanza di apprezzamento per le loro dimensioni complessive, leva finanziaria e concentrazione è stato un fattore significativo nello spiegare le carenze nel modo in cui le banche hanno gestito il rischio delle loro esposizioni a tali fondi"."Questaha contribuito alla notevole crescita delle posizioni dei fondi e ha esacerbato il rischio di collasso delle banche controparti", ha aggiunto.