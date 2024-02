Sessione debole a New York in attesa dell'inflazione PCE

Lowe's

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendonodi interesse da parte della Federal Reserve. Il momento clou di questa settimana è la pubblicazione - prevista giovedì - del PCE di gennaio, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Banca centrale statunitense.Intanto, sono diminuiti più delle attese glinel mese di gennaio 2024. Per quanto riguarda il, l'indice FHFA per il mese di dicembre ha mostrato un +0,1% su mese e un +6,6% su anno, mentre l'indice S&P Case-Shiller ha segnato un -0,3% su mese e un +6,1% su anno.Prima dell'apertura del mercato sono arrivateha registrato vendite comparabili in calo meno delle attese nel quarto trimestre, mentreha annunciato un nuovo piano con chiusure per 150 negozi, dopo aver registrato trimestrale in perdita.Ilscambia con un calo dello 0,44% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.064 punti. Senza direzione il(-0,02%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,23%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones ci sono(+0,78%),(+0,67%) e(+0,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,52%. Calo deciso per, che segna un -2,01%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%. Tentenna, che cede lo 0,88%.Tra i(+13,00%),(+3,78%),(+3,70%) e(+2,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,52%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,44%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,09%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.