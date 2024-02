Wall Street poco mossa in attesa dell'inflazione PCE

Lowe's

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendonodi interesse da parte della Federal Reserve. Il momento clou di questa settimana è la pubblicazione - prevista giovedì - del PCE di gennaio, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Banca centrale statunitense.Intanto, sono diminuiti più delle attese glinel mese di gennaio 2024. Per quanto riguarda il, l'indice FHFA per il mese di dicembre ha mostrato un +0,1% su mese e un +6,6% su anno, mentre l'indice S&P Case-Shiller ha segnato un -0,3% su mese e un +6,1% su anno.Prima dell'apertura del mercato sono arrivateha registrato vendite comparabili in calo meno delle attese nel quarto trimestre, mentreha annunciato un nuovo piano con chiusure per 150 negozi, dopo aver registrato trimestrale in perdita.Tra le altreha riportato risultati del quarto trimestre superiori alle attese, mentreha previsto un profitto nel primo trimestre superiore alle previsioni grazie all'aumento dei prezzi dei biglietti.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.071 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); sulla parità l'(-0,05%).